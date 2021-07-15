وكالة: إيران ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية قبل تولى الرئيس الجديد السلطة 

نقلت وكالة رويترز، الخميس، عن مصدر دبلوماسي قوله إن إيران ليست مستعدة لاستئناف المحادثات قبل تولى الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، السلطة

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إيران ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات على معاودة الالتزام باتفاق 2015 النووي قبل أن يتولى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي السلطة.

وأضاف المصدر أن إيران نقلت هذا الموقف للمسؤولين الأوروبيين الذين يعملون وسطاء في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، لافتا إلى أن الموقف الحالي هو أن المحادثات النووية لن تستأنف قبل منتصف أغسطس/ آب.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستواصل المحادثات النووية مع إيران.

والاثنين الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص روبرت مالي مستعد لاستئناف محادثات الاتفاق النووي الإيراني، بمجرد تحديد موعد الجولة السابعة من المفاوضات.

وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق.

ووقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه حينها، رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية، ولكن في عام 2018 أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.