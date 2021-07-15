الصين… إقليم سيتشوان يسجل إصابة بشرية بسلالة "إتش 5 إن 6" من إنفلونزا الطيور

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الخميس بأن البلاد سجلت حالة إصابة بشرية بسلالة "إتش5إن6" من إنفلونزا الطيور في إقليم سيتشوان.

وذكر تلفزيون الصين المركزي بأنه جرى نقل رجل يبلغ من العمر 55 عاما مصابا بإنفلونزا الطيور في مدينة باتشونغ إلى المستشفى.

وأضاف التلفزيون الرسمي الصيني أن السلطات المحلية أعدمت الدواجن في المنطقة المجاورة.

وقالت وسائل الإعلام إن الخبراء يعتقدون بأن العدوى حالة عرضية وأن "خطر انتشار وباء منخفض للغاية".

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، كانت قد أعلنت مطلع يونيو/ حزيران عن أول حالة إصابة بشرية بسلالة "إتش10إن3" من إنفلونزا الطيور.

وفي الصين سلالات مختلفة من إنفلونزا الطيور، بعضها يصيب البشر بين الحين والآخر، خاصة من يعملون في مجال الدواجن.

ولا توجد أعداد كبيرة من الإصابات البشرية بسلالة (إتش7إن9) من إنفلونزا الطيور التي أودت بحياة 300 فرد تقريبا خلال 2016 و2017.