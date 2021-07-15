كوبا تتخذ خطوة مفاجئة لمواجهة النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية

أعلنت الحكومة الكوبية أنها سمحت مؤقتاً للمسافرين القادمين إلى البلاد بإدخال الأغذية والأدوية ومواد التنظيف دون دفع الرسوم الجمركية عليها، في إجراء يلبّي أحد المطالب التي رُفعت خلال الاحتجاجات التاريخية قبل ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات رئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو، الذي قال إن "هذا الإجراء سيسري حتى 31 كانون الأول".

وجاء قرار تسهيل دخول الضروريات إلى الجزيرة استجابة لأحد المطالب التي رفعها المحتجّون الذين نزلوا إلى الشارع بعدما تسببت الأزمة الاقتصادية الخانقة في بلدهم بنقص حادّ في المواد الغذائية والأدوية ودفعت الحكومة إلى تقنين التغذية بالتيار الكهربائي لساعات عديدة يومياً.

وكانت مجموعة من المثقّفين والأكاديميين نشرت مؤخراً رسالة مفتوحة طالبت فيها السلطات باتّخاذ مثل هذا الإجراء.

وتعاني كوبا من أكبر ارتفاع في عدد الإصابات اليومية بكورونا، والوفيات الناجمة عنه ودخول المستشفيات بسببه، وسط الموجة الثالثة من الوباء والعقوبات الاقتصادية الأمريكية المشددة.