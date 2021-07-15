مقتل 4 أشخاص وفقد أكثر من 30 بسبب الفيضانات في ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية اليوم الخميس إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأكثر من 30 باتوا في عداد المفقودين في أعقاب فيضانات غربي البلاد تسببت في انهيار ستة منازل.

وحدثت الوفيات في منطقة آرفيلر، وهي منطقة تشتهر بزراعة العنب على نهر آر الذي يصب في نهر الراين، بحسب ما نقلت "رويترز".

هذا وكانت وكالة الأرصاد الجوية الألمانية، قد حذرت في وقت سابق من سوء الأحوال الجوية في أجزاء من ثلاث ولايات غربية وأعلنت مدينة هاجن، التي يعيش فيها 180 ألف نسمة، حالة الطوارئ بعد فيضان نهر فولم.

وحذر فريق التصدي للأزمات في المدينة من أن منسوب المياه سيصل خلال الساعات المقبلة إلى مستويات لا تتكرر إلا مرة كل خمسة وعشرين عاما ونصح من يعيشون قرب أنهار المدينة بالانتقال إلى أراض أكثر ارتفاعا على الفور حسبما أفادت محطة (دبليو.دي.آر) العامة.

وقال بيرند ميليج المسؤول البيئي في ولاية نورد راين فستفاليا وهي أكثر المناطق تضررا بالفيضانات "عادة ما نشهد مثل هذا الوضع في الشتاء فقط".