الصين توجه رسالة إلى الحكومة الأفغانية: عليكم اتباع سياسة سليمة تجاه المسلمين

وقال وزير خارجية الصين: "يجب على كابول أن تتبع سياسة ثابتة وسليمة تجاه المسلمين".
وتابع: "نتطلع لأن تقوم أفغانستان بمكافحة جميع أنواع الإرهاب والأفكار المتطرفة بكل حزم، ونتطلع إلى أن تلتزم كابول بعلاقات ودية مع كل جيرانها"، مشيرا إلى أن هذا هو موقف الصين من الوضع في أفغانستان.
وشدد وانغ يي على أن الصين تحترم سيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها وتلتزم بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد وزير خارجية الصين أن بلاده تدعم جميع الأطراف الأفغانية وتتطلع إلى بناء هيكل سياسي يتوافق مع الظروف الوطنية للدولة ويدعم الشعب على أساس مبدأ الملكية الأفغانية والقيادة الأفغانية.
أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن تطلع الصين إلى أن تنفذ أفغانستان ترتيبات واسعة وشاملة فيما يتعلق بالسلطة، وأن تتبع سياسة ثابتة وسليمة تجاه المسلمين، وأن تكافح بحزم جميع أنواع الإرهاب والأفكار المتطرفة، وأن تلتزم بعلاقات ودية مع جميع جيرانها. #موقف_الصين pic.twitter.com/xdzUkQGEzd— CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 15, 2021
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سحبت أكثر من 95 في المئة من قواتها الموجودة في أفغانستان، ضمن خطة سحب القوات الأجنبية من البلاد، المقرر استكمالها في الـ 11 من سبتمبر/ أيلول المقبل، ويتزامن ذلك مع تنامي نفوذ حركة طالبان الأفغانية في البلاد.
ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن الحقائق أثبتت مجددا أن أي تدخل لقوة أجنبية في أفغانستان مصيره الفشل، وأن أفغانستان دولة مستقلة وذات سيادة.
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