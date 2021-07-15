آلاف اليونانيين يحتجون في أثينا على حملة التطعيم ضد كورونا

أفادت وسائل إعلام أوروبية، يوم أمس الأربعاء، بأن العاصمة اليونانية أثينا شهدت احتجاجات كبيرة اعتراضا على البرنامج الحكومي لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

وذكر موقع "يورو نيوز" أن الآلاف من ​المحتجين​ المناهضين للقاحات احتشدوا في العاصمة ​اليونان​ية ​أثينا​، ولوح بعضهم بالأعلام اليونانية والصلبان الخشبية، للتعبير عن معارضتهم لبرنامج اليونان للتطعيم ضد ​فيروس كورونا​.

كما تجمع المحتجون أمام البرلمان وهتفوا "خذوا لقاحاتكم واخرجوا من هنا!"، وطالبوا رئيس الوزراء ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​ بالاستقالة، وسط تواجد كثيف لعناصر مكافحة الشغب.

وكانت ​الحكومة​ قد أمرت، بداية الأسبوع، بالتطعيم الإلزامي للعاملين في الرعاية الصحية وفي دور المسنين، في أعقاب زيادة كبيرة في إصابات كوفيد-19 ​الجديدة​، في منتصف الموسم السياحي الحيوي في البلاد.

وحصل نحو 41% من المواطنين اليونانيين على جرعات التطعيم كاملة.