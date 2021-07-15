أردوغان يقيل رئيس جامعة أثار قرار تعيينه احتجاجات مطلع العام

قرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إقالة مليح بولو من منصب رئيس جامعة كبرى في إسطنبول.

وحسب وكالة "رويترز"، أعلن في تركيا مرسوم جمهوري نُـشر في الجريدة الرسمية، بقرار الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إقالة مليح بولو من منصب رئيس جامعة كبرى في إسطنبول.

وأشارت الوكالة إلى أن تعيين بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق، رئيسا لجامعة بوغازيتشي، أثار انتقادات بوصفه خطوة غير ديمقراطية وامتدت احتجاجات اندلعت بسبب القرار في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي إلى مدن أخرى.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع دعوى قضائية الشهر الماضي، ضد زعيم المعارضة رئيس "حزب الشعب الجمهوري" كمال قليجدار أوغلو، اتهمه فيها بانتهاك حقوقه الشخصية عبر توجيه "إهانات شديدة" له.

وبحسب عريضة الدعوى التي رفعها حسين آيدن، محامي أردوغان، تضمنت كلمة رئيس "حزب الشعب الجمهوري" "إهانات شديدة للرئيس انتهك واعتدى فيها على حقوقه الشخصية". وتطالب الدعوى بإلزام قليجدار أوغلو بدفع تعويض قدره 500 ألف ليرة تركية (حوالي 57 ألف و500 دولار) ونشر قرار المحكمة في صحيفة ذات انتشار واسع.