الحكومة الأفغانية تعلن استعادة السيطرة على معبر حدودي من طالبان

أعلن مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن استعادت السيطرة على معبر حدودي كبير مع باكستان جنوبي البلاد بعدما استولت عليه "طالبان" لفترة وجيزة.

وقال المسؤول الأفغاني لوكالة "رويترز" إن "القوات الأفغانية استعادت السيطرة على السوق الرئيسي في المنطقة وإدارة الجمارك وغيرها من المنشآت الحكومية في البلدة الحدودية بعد ساعات قليلة من سيطرة طالبان عليها أمس الأربعاء".

وأضاف قائلا إن "القوات الحكومية تراجعت في البداية للحد من الضحايا بين المدنيين وأفراد الأمن، مشيرا إلى أن عمليات تطهير تجري الآن".

كما حذر المسؤول من أن التهديد لا يزال مرتفعا نظرا لأن عدد مقاتلي تنظيم حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) يفوق قوات الأمن في المنطقة.

وفي السياق نفسه، نفى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان لوكالة "رويترز" صحة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن مقاتلي الحركة ما زالوا يسيطرون على المعبر الحدودي.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.