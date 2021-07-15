الخارجية الروسية: أمريكا تحاول تطبيق خوارزمية "الثورات الملونة" في كوبا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول تطبيق سيناريو "الثورات الملونة" في كوبا.

وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على الموقع الرسمي للخارجية الروسية، "المنطق هنا بسيط. لقد تم اختباره من قبل واشنطن مرارًا وتكرارًا في مواقف مختلفة. ولكنها جميعاً في نفس الانحراف – إلهام الثورات الملونة، فيما يتعلق بالأنظمة غير المرغوب فيها".

وأضافت موضحة، "أولاً، تقوم بفرض عقوبات مصطنعة، لكنها تُنشئ أو تُدخل من الخارج مشاكل مفاقمة للوضع الاجتماعي والاقتصادي. وعلى هذا الأساس، يتم إشاعة التوتر، وتأجيج المشاعر المناهضة للحكومة".

ووفقاً للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، فإنه "على الرغم من كل الإجراءات لدعم اقتصاد البلاد، وتقديم المساعدة للسكان، التي اتخذتها السلطات الكوبية المركزية؛ فإن واشنطن تتهمها بتأزيم الوضع الحالي".

وقالت في هذا الصدد: "وفي نفس الوقت، فإن الأمريكيين، كما هو الحال دائمًا، صامتون بشأن أفعالهم التخريبية وتطلعاتهم الانتهازية. وبدون رسم أي أوجه تشابه، أود أن أذكر زملائنا الأميركيين بالأحداث الأخيرة في حياتهم السياسية المحلية. أين كانت مخاوفهم حول القيم الإنسانية والتعددية السياسية والحريات الديمقراطية، عندما ضبطت في جميع أنحاء أميركا المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول، في 6 كانون الثاني/يناير، متهمين، بسبب آراءهم السياسية المختلفة، بالإرهاب الداخلي؛ ويجري محاكمتهم".

وكانت قد اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في كوبا، منذ يوم الأحد، في حوالي 10 بلديات؛ وقالت وسائل إعلام محلية، إن المشاركين أثاروا أعمال شغب، ونهبوا محال تجارية.

وتظهر مقاطع الفيديو من المسيرات، أن آلاف الأشخاص شاركوا في الاحتجاجات؛ وطالبوا بـ"إجراء انتخابات حرة" وحل المشكلات الاجتماعية.

ونظم أنصار الحكومة والشيوعيون مسيراتهم الخاصة، بعد دعوة الرئيس إلى النزول إلى الشوارع، ومقاومة الاستفزازات.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الاحتجاجات في كوبا ستؤثر على السياسة الأمريكية المستقبلية تجاه هذه البلد.

وفي حين تلقي الحكومة باللائمة على العقوبات الأميركية وجائحة "كوفيد-19"، يشير منتقديها إلى عدم كفاءتها واتباعها نظام الحزب الواحد.