10 ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات تطلبها الخارجية الأمريكية

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن هوية أي شخص يتورط في هجمات سيبرانية ضد الولايات المتحدة.

وأوضح موقع "miragenews" أن برنامج المكافآت من أجل العدالة (RFJ) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، رصد تلك المكافأة مقابل معلومات تحديد هوية أو مكان أي شخص، يشارك في أنشطة سيبرانية ضارة بالولايات المتحدة بناءً على توجيه أو تحت سيطرة حكومة أجنبية.

وتأتي من بين تلك الأنشطة المقصودة، العمليات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، والتي قد تتضمن إرسال تهديدات بالابتزاز، والاختراق المتعمد لأجهزة الكمبيوتر وبالتالي الحصول على معلومات من أي جهاز كمبيوتر محمي.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأمريكية منح 3 ملايين دولار كمكافأة للحصول على معلومات عن المتورطين في الهجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق.

وورد في حساب مشروع "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على موقع "تويتر"، في يونيو/حزيران: "يهاجم الإرهابيون الجبناء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العراق ثم يفرون للاختباء بين المدنيين. تعرض أمريكا مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن هجمات مخططة أو منفذة على منشآت دبلوماسية".