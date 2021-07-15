كوريا الجنوبية تعمل على إعادة القواعد العسكرية الأمريكية

تعمل كوريا الجنوبية على إعادة القواعد العسكرية الأمريكية إلى أراضيها، ويشمل ذلك الثكنات والأراضي، ضمن الاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها بين واشنطن وسيئول.

ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني في المكتب الرئاسي.

وخلال الاجتماع تم بحث ما تم تحقيقه من تقدم بشأن إعادة الثكنات والأراضي الخاصة بالقواعد العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية، حيث تم التأكيد على حكومة كوريا الجنوبية بالتعاون مع واشنطن لتنفيذ ذلك بموجب ما تم توقيع من اتفاقيات بين سيئول وواشنطن.

ووقعت واشنطن وسيئول اتفاقيتين تشملان نقل قاعدة يونغسان "YRP"، إضافة إلى خطة شراكة الأراضي "LPP".

وبناء على ذلك سيتم نقل القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية من قاعدة يونغسان، وسط سيئول، إلى معسكر همفريز بمدينة بيونغ تيك، التي تبعد 70 كيلومترا جنوب العاصمة.

مجلس الأمن الوطني يستعرض التقدم في مشاريع إعادة القواعد العسكرية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية https://t.co/STHzQgcXsC — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) July 15, 2021

ولفتت الوكالة إلى أنه تم إعادة 68 قاعدة أمريكية إلى كوريا الجنوبية من أصل 80 قاعدة يفترض إعادتها إلى البلاد بموجب الاتفاقيات المشتركة.