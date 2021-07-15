مبتكرو "سبوتنيك V" يقدمون تجارب مشتركة جديدة مع لقاحات أخرى

أعلن مطورو لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسي، أنهم سيقومون قريبا بتجارب مشتركة جديدة مع شركات تصنيع لقاحات فيروس كورونا الأخرى، وفقا لما نشره الحساب الرسمي للقاح على "تويتر".

وقالوا بحسب مانشره حساب اللقاح الرسمي على "تويتر": "كنا أول من بدأ اختبارًا مشتركًا مع "أسترازينيكا" في فبراير (شباط) وسنعلن عن تعاون آخر قريبًا".

ويشير التقرير أيضًا إلى أنه يجب على شركات تصنيع اللقاحات الأخرى أن تتعاون مع مصنعي "سبوتنيك V" لإجراء أبحاث مشتركة حول اللقاحات.

تم التوقيع على مذكرة تعاون بين مركز "غماليا" ومصنعي اللقاحات الأخرى في 21 ديسمبر/كانون الأول 2020.

تفترض الوثيقة التعاون في تطوير وتنفيذ برنامج بحث سريري لتقييم الاستخدام المشترك لأحد مكونات لقاح "سبوتنيك V" وأحد مكونات لقاح "AZD1222"، الذي طورته "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة "أكسفورد".

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف في إفادة صحفية، يوم الثلاثاء، إن النتائج المؤقتة للتجربة السريرية المشتركة للقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا كوفيشيلد" مع لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسي يمكن نشرها بحلول نهاية يوليو/تموز، مضيفا أن "البحث جار الآن في أذربيجان وسيبدأ قريباً في عدد من البلدان الأخرى".

تم تسجيل "سبوتنيك V" في 67 دولة ويبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.5 مليار نسمة. وتُظهر البيانات من الجهات التنظيمية في عدد من البلدان، بما في ذلك الأرجنتين وصربيا والبحرين والمجر والمكسيك ودول أخرى، التي تم الحصول عليها أثناء تطعيم السكان، أن "سبوتنيك V" هو أحد أكثر اللقاحات أمانًا وفعالية ضد فيروس كورونا.