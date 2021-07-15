ميركل تصف فيضانات ألمانيا بالكارثة وتتعهد بمساعدة المتضررين

وصفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الفيضانات المميتة في بلادها بالكارثة، مؤكدة أن الحكومة تسعى لمساعدة المتضررين.

جاء هذا، اليوم الخميس، في تصريحات أدلت بها المستشارة الألمانية للصحفيين، خلال زيارتها للعاصمة الأمريكية، واشنطن، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت ميركل، إنها تعمل مع وزراء المالية والداخلية لتحديد، كيف تستطيع الحكومة مساعدة المحتاجين.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن الكثير من الدول عبرت عن تضامنها وعرضت تقديم المساعدة لألمانيا، مضيفة: "حتى وأنا هنا في واشنطن، تفكيري مع المواطنين في بلادنا".

ولقى 33 شخصا على الأقل مصرعهم في ألمانيا وفُقد العشرات اليوم عقب سقوط أمطار قياسية في غرب أوروبا، تسببت في فيضان الأنهار على ضفافها لتجتاح المنازل وتغمر الأقبية.

وذكرت الشرطة الألمانية أن 18 لقوا مصرعهم فيما اعتبر عشرات آخرون ضمن المفقودين بمنطقة آرفيلر، الشهيرة بزراعة العنب في ولاية راينلاند بالاتينات بعد فيضان نهر آر.

وشاركت قوات من الجيش والشرطة في جهود الإنقاذ باستخدام الدبابات من أجل إخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة.