بوتين يعزي ميركل بضحايا الفيضانات التي اجتاحت غربي ألمانيا

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعازيه إلى المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بضحايا الفيضانات التي ضربت غربي ألمانيا.

وجاء في البرقية التي تم نشر نصها على موقع الكرملين على الإنترنت: "عزيزي السيد الرئيس، عزيزتي السيدة المستشارة، أرجو أن تتقبلوا تعازي الحارة بالعواقب المأساوية للإعصار الذي ضرب الأراضي الغربية لألمانيا".

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات في غربي ألمانيا إلى 42 قتيلا على الأقل، بحسب الإعلام الألماني.

وعمّت الفوضى مناطق في عدة ولايات غربي ألمانيا، من بينها شمال الراين، و"راينلاند بفالز"، و"ستفاليا"؛ بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع مستوى مياه الأنهار، واقتلعت الأشجار، وغمرت الطرق والمنازل.

ويحاول رجال الإنقاذ مساعدة المنكوبين، الذين لجؤوا إلى أسطح منازلهم؛ لكن إغلاق الطرق يعقد سير العمليات.

وحذر فريق التصدي للأزمات في المدينة، من أن منسوب المياه سيصل خلال الساعات المقبلة، إلى مستويات لا تتكرر إلا مرة كل 25 عاما؛ ونصح من يعيشون قرب أنهار المدينة، بالانتقال فورا إلى أراض أكثر ارتفاعا.