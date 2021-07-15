جون كيري يشير إلى وجود مجالات للتعاون بين موسكو وواشنطن تساعد على تخفيف التوترات

أشار المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري ، الى إن الولايات المتحدة "ستدرس بعناية" أفكار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أجندة المناخ، وهذه الأفكار إيجابية للغاية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في وقت سابق إن كيري أجرى محادثة هاتفية مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لروسيا الاتحادية.

وقال كيري في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت "كان لديه عدد من المقترحات للتعاون المحتمل". ووفقًا له ، فقد عرض الرئيس الروسي ، على سبيل المثال ، التعاون في جمع المعلومات باستخدام الأقمار الصناعية ، والتي يمكن أن توفر معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتساعد في معرفة "عدد الذين يوفون بوعودهم".

وتابع "هناك مجالات يمكن فيها لروسيا والولايات المتحدة إقامة تعاون حقيقي، ونأمل أن يوفر فرصة للحد جزئيًا من التوترات بين بلدينا ، ومحاولة إيجاد حلول لبعض القضايا الثنائية من خلال العمل المشترك لحل المشكلة العالمية ".