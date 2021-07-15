السفير التركي لدى أمريكا: أنقرة تعول على تسليم واشنطن للداعية المعارض فتح الله غولن

قال السفير التركي لدى الولايات المتحدة، حسن مراد مرجان، اليوم الخميس، إن أنقرة تتوقع تسليم الولايات المتحدة للداعية الإسلامي المعارض، فتح الله غولن، المتهم بالتورط في محاولة الانقلاب قبل خمس سنوات.

موسكو- سبوتنيك. وأوضح السفير لوكالة "سبوتنيك": "سلطاتنا المختصة على اتصال وثيق بالسلطات الأمريكية، لذلك آمل أن يتم هذا [التسليم] في يوم من الأيام".

وشدد على أن أنقرة تريد تسليم غولن وأتباعه للجمهورية وتؤمن بمثل هذا الاحتمال، لأن تركيا والولايات المتحدة حليفان.

وأعرب السفير عن أمله في أن يتم التسليم في ظل الإدارة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تتهم رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت عام 2016، بالرغم من نفيه تلك الادعاءات.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو عام 2016، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 250 ألف شخص، للاشتباه في صلتهم بغولن، فيما تم عزل أكثر من ألفين و138 عسكرياً من الجيش التركي على خلفية محاولة انقلاب 16 تموز/يوليو 2016.