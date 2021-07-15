دبلوماسي فرنسي: باريس لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

أكد السفير الفرنسي لدى إسرائيل، إيريك دانون، اليوم الخميس، أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

جاء هذا في كلمة أدلى بها بمناسبة عيد فرنسا الوطني، في مقر إقامته الرسمي بمدينة يافا في إسرائيل، بحسب موقع "أي 24 نيوز".

ودعا دانون إلى الاصطفاف بين بلاده وإسرائيل في مواجهة "الخطر النووي والتهديد الباليستي، والأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في المنطقة، لاسيما في لبنان وسوريا والعراق".

وفي إطار متصل، قال دانون، إن "بلاده ملتزمة بالتصدي لمعاداة السامية، وتعزيز العلاقات الفرنسية الإسرائيلية والجهود المشتركة المبذولة لمواجهة التهديدات المتبادلة للأمن".

واعتبر السفير الفرنسي أن بلاده وإسرائيل ليس أمامهما خيار سوى القتال سويا ضد "التهديد الحضاري بالكراهية لليهود".

وفيما يتعلق بحركة "حماس"، قال السفير الفرنسي إن السلطات العليا في باريس الفرنسية تعتبر الحركة هي المسؤولة عن الحرب الأخيرة في غزة"، مشيرا إلى القتال الذي استمر 11 يومًا في قطاع غزة في أيار/مايو الماضي. وأوضح أن فرنسا أكدت على حق الإسرائيليين في الدفاع عن أنفسهم في إطار القانون الدولي.