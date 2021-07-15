ميشوستين يبحث مع نظيره البيلاروسي التكامل بين الدولتين والعقوبات

ناقش رئيس وزراء بيلاروس رومان جولوفتشينكو خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي، ميخائيل ميشوستين، تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين في مواجهة العقوبات الغربية وتعميق التعاون الاقتصادي البيلاروسي الروسي.

مينسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة البيلاروسية صدر اليوم الخميس: "أجرى رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين حول جدول الأعمال الكامل للعلاقات الثنائية".

وأشارت الحكومة إلى أن "رئيسا الحكومتين ناقشا قضايا التعاون التجاري والاقتصادي، وكذلك تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رئيسي دولتي بيلاروس وروسيا بشأن مواجهة ضغوط العقوبات، وتعميق التعاون الاقتصادي والتي يجري العمل عليها من قبل الهيئات المعنية في البلدين".