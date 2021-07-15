ميركل: برلين ترحب بعودة واشنطن إلى اتفاق باريس

أعلنت المستشارة الالمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن ألمانيا مسرّة للتعاون مع الولايات المتحدة في مجال المناخ.

واشنطن – سبوتنيك. وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن: "تحدثنا عن التحديات المتعلقة بتغير المناخ، وأنا مسرّة جدا لعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس".

وعقب تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع مجموعة من الأوامر التنفيذية لإلغاء قرارات أصدرها سلفه؛ شملت عودة الولايات المتحدة إلى "اتفاق باريس للمناخ".

وتعتبر "اتفاقية باريس للمناخ"، أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، في العاصمة الفرنسية؛ وذلك بنهاية مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.

وتلزم المعاهدة الدول المشاركة في المعاهدة باحتواء معدل الاحتباس الحراري؛ وتعهدت هذه الدول باتخاذ تدابير للحد من انبعاثات الكربون.

ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، في الرابع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد موافقة كل الدول عليه، ومن ضمنها الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما؛ إلا أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية.