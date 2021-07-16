مسؤول إيراني سابق: أمريكا منعت تشكيل حكومة قوية وجيش محترف في أفغانستان

قال حسن كاظمي قمي، القنصل العام الإيراني السابق في مدينة هرات الأفغانية، إن الولايات المتحدة الأمريكية منعت تشكيل جيش وطني محترف وحكومة قوية في أفغانستان.

© REUTERS / Omar Sobhani الأمم المتحدة تدعو طرفي النزاع في أفغانستان إلى إعلان وقف إطلاق النار خلال فترة عيد الأضحى ، صباح اليوم الجمعة، أن كاظمي قمي أكد أن أمريكا ربطت قدرات أفغانستان الدفاعية والعسكرية بها، وبأن الجيش الأفغاني لم يتمكن من محاربة عدم الاستقرار لهذا السبب، خاصة مع سيطرة حركة "طالبان" على أجزاء كبيرة من البلاد، بعد الانسحاب الأمريكي منها.

وتنبأ المسؤول الإيراني السابق بالإطاحة بالحكومة الأفغانية في غضون ستة أشهر، بناء على ما ادعى أنه "تقييمات المخابرات الأمريكية"، موضحا أن أحد أهم هذه المؤشرات هو انتصارات "طالبان" الأخيرة.

وذكر حسن كاظمي قمي، السفير الإيراني السابق في العراق، أن أمريكا تحاول تعزيز بعض قواتها في آسيا الوسطى، منوها إلى أنه لا يوجد انسحاب كامل للقوات الأمريكية من أفغانستان في الخطة الأمريكية، فضلا عن أن السيطرة الجوية على أفغانستان لا تزال في أيدي الأمريكان.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.