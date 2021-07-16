جهانغيري: إيران وقفت منفردة في مواجهة الحرب الاقتصادية

قال إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، أمس الخميس، إن بلاده وقفت منفردة في مواجهة الحرب الاقتصادية.

© Sputnik . Sipo طهران: على أمريكا وقف حربها الاقتصادية ضد إيران ، مساء أمس الخميس، على لسان جهانغيري، أنه رغم وجود حلفاء وأصدقاء لإيران ودول الجوار أيضا، فإنها لم تستطع أن تقف أمام الولايات المتحدة الأمريكية، مدعيا أن بلاده واجهت الحرب الاقتصادية بمفردها.

وذكر أن عدة دول، على رأسها الهند والصين، قد أوضحت لبلاده أن مصلحتها الوطنية تمنعها من الوقوف أمام أمريكا، وبأن إيران بذلت الدماء للحفاظ على استقلال بعض دول الجوار، ورغم ذلك لم تتمكن من الوقوف مع إيران أمام الحظر الأمريكي، مشيرا إلى أن الهند امتنعت عن شراء النفط الإيراني، فضلا عن رفضها دفع الأموال المستحقة عليها لطهران.

وشدد إسحاق جهانغيري على أن أمريكا فرضت على إيران ظروفا اقتصادية صعبة ومعقدة، حيث لم تتمكن طهران من إقناع دول مجاورة وحلفاء بدفع أموال بلاده المجمدة، نتيجة لهذا الحظر الأمريكي المفروض على إيران، ووقوف واشنطن لهم بالمرصاد.

ولفت نائب الرئيس الإيراني إلى أن بلاده ظلت وحيدة أمام تلك الحرب الاقتصادية المفروضة من قبل أمريكا، وأن إيران تحاول الالتفات على هذا الحظر، فضلا عن محاولتها الحصول على أموالها بأي وسيلة.