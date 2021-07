لافروف: الوضع في أفغانستان يتدهور بسرعة كبيرة

طشقند - سبوتنيك. وقال لافروف في كلمته أمام الجلسة العامة لمؤتمر "آسيا الوسطى وجنوب آسيا": "مع الأسف، شهدنا في الأيام الأخيرة تدهورا سريعا للوضع في أفغانستان".

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation