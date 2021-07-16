الصين تفرض قيودا على المواطنين الذين يرفضون التطعيم

أعلنت إدارات عدد من المقاطعات الصينية فرض قيود على المواطنين الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، بحلول نهاية شهر تموز/يوليو.

ووفقا لشبكة أنباء "سي إن إن" البريطانية، سيتم فرض القيود على كل من المقاطعات التالية: سيتشوان، فوجيان، شنشي، جيانغسو، جيانغشي ، كوانغشي، آنهوي، شاندونغ، خبي، خنان، تشجيانغ، ومنغوليا الداخلية.

وبحسب الشبكة، تختلف السياسات التقييدية من مقاطعة إلى أخرى، حيث ستمنع السلطات في مقاطعة جيانغشي الدخول إلى المدارس والمواصلات العامة والمرافق الطبية لأولئك الذين لم يتلقوا التطعيم قبل تاريخ 26 يوليو.

وفي سيتشوان، سيتم تعليق عمل الأشخاص العاملين في المحلات التجارية الذين لم يتلقوا اللقاح بحلول 17 يوليو.

في وقت سابق، أعلنت عدة مناطق في روسيا عن إلزامية التطعيم لفئات معينة من المواطنين. وقد أثرت هذه الإجراءات بشكل رئيسي على العاملين في مجالات التعليم والرعاية الصحية وقطاع الخدمات.