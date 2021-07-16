محكمة هولندية تقضي بسجن سوري 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب

أصدرت محكمة هولندية، اليوم الجمعة، حكما بسجن سوري يبلغ من العمر 49 عاما لمدة 20 سنة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لدوره في إعدام جندي من القوات النظامية خلال الحرب السورية.

وقال القضاة إن أحمد الخضر، وكنيته أبو خضير، كان عضوا في جبهة "النصرة" الإرهابية (محظورة في روسيا) التي تحالفت في وقت ما مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي في سوريا.

وخلصوا إلى أنه أمكن سماع صوته في تسجيل يصور إعدام جندي سوري أسير وملطخ بالدماء، بإطلاق الرصاص عليه على ضفاف نهر الفرات في 2012، بحسب ما نقلت "رويترز".

يذكر بأن السلطات الألمانية كانت قد وجهت تهما في العام الماضي لسيدة ألمانية سورية بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي وانتهاك قانون مراقبة أسلحة الحرب وجلب نساء لـ"دعش" (التنظيم الإرهابي المحضور في روسيا).

واعترفت المتهمة في محكمة تسيله الألمانية بأنها سافرت إلى سوريا مع زوجها عام 2014، معربة عن ندمها عن القيام بهذه الرحلة، ونأت بنفسها عن التنظيم الإرهابي.

وبحسب وثائق قدمها الادعاء العام، فإن المتهمة سافرت إلى سوريا لدعم عمليات تنظيم "داعش" الإرهابية، بالإضافة لانتمائها لشبكة تسهل جلب نساء أخريات من ألمانيا إلى التنظيم الإرهابي.