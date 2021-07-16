روسيا: طرحنا 44 مليون جرعة كاملة من اللقاحات المضادة لكورونا للتداول المدني

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الجمعة، أن روسيا طرحت حتى الآن 43.8 مليون جرعة كاملة من جميع لقاحات فيروس كورونا للتداول المدني.

موسكو - سبوتنيك. وقال مانتوروف، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي لمكافحة فيروس كورونا المستجد: "حتى الآن، تم طرح 43.8 مليون جرعة كاملة من جميع اللقاحات للتداول المدني".

وأضاف أنه بالنسبة للقاح "سبوتنيك V"، "تم تنفيذ العقد الخاص بـ 30 مليون مجموعة بالكامل، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى توفير شركة "غينيريوم" (الرائدة في سوق الأدوية الروسي) 8 ملايين جرعة، بموجب اتفاق إضافي".

وأوضح مانتوروف أن لكل لقاح من اللقاحات الروسية، "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" و"أبيفاك كورونا" و"كوفي فاك" مميزات خاصة به.

ويعد لقاح "سبوتنيك V" واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون، حيث تمت الموافقة عليه في 68 دولة تقريبا.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس/ آب 2020، طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 96 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.