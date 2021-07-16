قتيل و10 جرحى إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة قندوز بأفغانستان

لقي شخص مصرعه وأصيب عشرة آخرون بجروح، اليوم الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة، وضعت في سيارة بالميدان الرئيسي لمدينة قندوز عاصمة الولاية، التي تحمل نفس الاسم.

وقال مصدر، لوكالة "سبوتنيك"، إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، وتم نقل الجرحى إلى المستشفى.

وقُتل شخص وأصيب 18 آخرون، اليوم، في انفجارين منفصلين في قندوز.

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال، بعد تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويأتي هذا التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان؛ فيما أعلنت "طالبان" مؤخرا سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ونقاط التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما)، يوم الأربعاء الماضي، الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، إلى إعلان وقف لإطلاق النار، الأسبوع القادم، بالتزامن مع عيد الأضحى.