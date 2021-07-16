بريطانيا تشهد أعلى مستوى من إصابات كورونا منذ يناير

سجلت بريطانيا، اليوم الجمعة، أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في أكثر من ستة أشهر، قبل أيام من خطط الحكومة لتخفيف القيود على الحانات والمطاعم والنوادي الليلية.

وأظهرت بيانات حكومية أن تسجيل 51870 إصابة بفيروس كورونا ارتفاعا، من 48553 حالة يوم الخميس، وهو أعلى عدد إجمالي يومي منذ 15 يناير/ كانون الثاني.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة االمسجلة في غضون 28 يوما من ظهور إيجابية اختبار "كوفيد"، 49 وفاة، انخفاضا من 63 يوم الخميس، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 128 ألفا و642 وفاة.

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، هذا الأسبوع، إن "جائحة (فيروس كورونا) العالمية لم تنته بعد".

وأضاف في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن "الإصابات ستزيد عندما نرفع القيود ولذلك مع تأكيد خططنا اليوم ستكون رسالتنا واضحة. الحذر أمر مهم للغاية ويجب علينا جميعا تحمل المسؤولية حتى لا نتراجع عن تقدمنا".

من جانبه قال وزير توزيع لقاح كورونا في بريطانيا، نديم الزهاوي، إن حكومة بلاده على ثقة من أن خطط رفع مجموعة من قيود جائحة كورونا سوف تمضي قدما في 19 يوليو/ تموز، في إنجلترا.

وتمكنت المملكة المتحدة من تلقيح نحو 64% من السكان البالغين، وفقا للبرنامج الذي انطلق في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتلمح الحكومة منذ أسابيع إلى نيّتها التخلي خصوصاً عن إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهو نهج انتقده بشدة بعض الأكاديميين الذين يقدمون المشورة للحكومة.