رئيس جنوب أفريقيا يوعز بنشر القوات المسلحة لمكافحة أعمال الشغب

أصدر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، اليوم الجمعة، تعليمات بنشر 25 ألف جندي، لإيقاف أعمال الشغب التي تسببت في تدمير الممتلكات العامة.

ووفقا لوكالة "رويترز" أكد مسؤولون في برلمان جنوب أفريقيا، في بيان: "نشر هذا العدد سيكون ساريا اعتبارا من 12 يوليو/تموز وحتى 12 أغسطس/ آب، وسيكلف 615 مليون راند (مايعادل 43 مليون دولار)".

واندلعت الاحتجاجات في جنوب أفريقيا بعد سجن الرئيس السابق زوما، لتقاعسه عن التعاون مع تحقيق في فساد.

وانتشرت الاحتجاجات على نطاق واسع وتحولت إلى أعمال عنف وغضب شعبي متصاعد بسبب صعوبات المعيشة.