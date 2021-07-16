الصحة العالمية تنوي إجراء مراجعات للمعامل الصينية ضمن تحقيقات نشأة كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المرحلة الثانية من التحقيق في أصول فيروس كورونا "سارس كوف 2" يجب أن تشمل مزيدا من الدراسات في الصين ومراجعات معملية.

وفي إحاطة مغلقة للدول الأعضاء، اقترح رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خمس أولويات للمرحلة التالية من التحقيق، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتضمنت هذه الأولويات "عمليات تدقيق للمختبرات والمؤسسات البحثية ذات الصلة العاملة في مجال الحالات البشرية الأولية التي تم تحديدها في ديسمبر (كانون الأول) 2019".

كما اقترح أن يركز المحققون على الدراسات التي تعطي الأولوية للمناطق الجغرافية مع الإشارة المبكرة إلى انتشار الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19".

ودعا إلى مزيد من الدراسات لأسواق الحيوانات في مدينة ووهان الصينية وما حولها، والتي تم اكتشاف المرض فيها لأول مرة.

تتعرض المنظمة التابعة للأمم المتحدة لضغوط مكثفة لإجراء تحقيق جديد أكثر تعمقا حول كيفية ظهور المرض الذي أودى بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم.

لم تتمكن منظمة الصحة العالمية من إرسال فريق من الخبراء الدوليين المستقلين إلى ووهان إلا في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أكثر من عام من ظهور المرض لأول مرة هناك في أواخر عام 2019.

بالأمس، دعا رئيس منظمة الصحة العالمية، الصين، إلى التعاون بشكل أفضل في المرحلة التالية من التحقيقات في أصول الوباء، مطالبا بمزيد من الوصول إلى البيانات الأولية.

فيما عبرت الصين، اليوم الجمعة، عن رفضها إزاء اتهامات منظمة الصحة العالمية بأنها لم تشاركها البيانات الأولية اللازمة للتحقيق في أصول فيروس كورونا المستجد.