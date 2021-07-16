رئيس "إياتا" ينتقد سياسة بريطانيا في التعامل مع فيروس "كورونا"

جدد رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، ويلي والش، اليوم الجمعة، انتقاداته لقواعد فيروس "كورونا" المستجد في بريطانيا، بعدما ألغت خططا لإنهاء قواعد الحجر الصحي للمسافرين المحصنين القادمين من فرنسا، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.

وأكد والش، وهو الرئيس التنفيذي السابق للشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية "آي إيه جي" لوكالة "رويترز" أنه "لا توجد لدى المملكة المتحدة سياسة متماسكة بشأن السفر الدولي".

وتابع أن "المملكة المتحدة ترسخ نفسها باعتبارها خارجة عن نهجها المرتبك في السفر، وهذا سوف يؤدي إلى تدمير قطاع السفر الخاص بها وآلاف الوظائف المبنية عليه".

وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عن إلغائها التخفيف المزمع لقواعد الحجر الصحي بسبب مرض (كوفيد-19) المفروضة على المسافرين القادمين من فرنسا، والذي كان من المقرر أن يبدأ تطبيقه يوم الاثنين.

وكانت بريطانيا تخطط في السابق لإلغاء شرط إلزام المسافرين القادمين من فرنسا الحاصلين على جرعتي التطعيم، بالحجر الصحي في المنزل 10 أيام بعد الوصول، بما يتماشى مع الخطط بالنسبة للدول الأخرى على قائمة المراقبة الخاصة بالسفر.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "يجب على كل وافد من فرنسا إلى إنجلترا الدخول في الحجر 10 أيام في المنزل أو أي مكان إقامة آخر، حتى إذا حصلوا على جرعات التطعيم الكاملة ضد كوفيد-19".

سجلت بريطانيا، اليوم الجمعة، أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أكثر من ستة أشهر، قبل أيام من خطط الحكومة لتخفيف القيود على الحانات والمطاعم والنوادي الليلية.

وأظهرت بيانات حكومية أن تسجيل 51870 إصابة بفيروس كورونا ارتفاعا، من 48553 حالة يوم الخميس، وهو أعلى عدد إجمالي يومي منذ 15 يناير/ كانون الثاني.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة االمسجلة في غضون 28 يوما من ظهور إيجابية اختبار "كوفيد"، 49 وفاة، انخفاضا من 63 يوم الخميس، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 128 ألفا و642 وفاة.

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، هذا الأسبوع، إن "جائحة (فيروس كورونا) العالمية لم تنته بعد".