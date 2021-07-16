بريطانيا تلغي التخفيف المزمع لقواعد الحجر الصحي للقادمين من فرنسا

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها ستلغي تخفيفا لقواعد الحجر الصحي كان مزمعا تطبيقه على القادمين من فرنسا.

وقالت الحكومة البريطانية، إنها ستلغي التخفيف المزمع لقواعد الحجر الصحي بسبب كوفيد-19 المفروضة على المسافرين القادمين من فرنسا، والذي كان من المقرر أن يبدأ تطبيقه يوم الاثنين.

كانت بريطانيا تخطط في السابق لإلغاء شرط إلزام المسافرين القادمين من فرنسا الحاصلين على جرعتي التطعيم، بالحجر الصحي في المنزل عشرة أيام بعد الوصول، بما يتماشى مع الخطط بالنسبة للدول الأخرى على قائمة المراقبة الخاصة بالسفر، وفقا لرويترز.

وقالت وزارة الصحة، في بيان "يجب على كل وافد من فرنسا إلى إنجلترا الدخول في الحجر عشرة أيام في المنزل أو أي مكان إقامة آخر، حتى إذا حصلوا على جرعات التطعيم الكاملة ضد كوفيد-19".

وتطبق بريطانيا أحد أسرع برامج التطعيم في العالم مع تلقى أكثر من 87 في المئة من البالغين جرعة واحدة على الأقل من أحد لقاحات كوفيد-19 وتلقى 66 في المئة جرعتين.

ورغم ذلك فقد شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات إلى معدلات لم تشهدها البلاد منذ الشتاء.

وتقول الحكومة بأنه على الرغم من زيادة الإصابات، ما زالت الوفيات ودخول المستشفيات أقل بكثير من ذي قبل وهذا دليل على أن اللقاحات تنقذ الأرواح.