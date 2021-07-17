بايدن يستضيف رئيس الوزراء العراقي بالبيت الأبيض يوم 26 يوليو

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالبيت الأبيض في 26 يوليو/تموز الجاري.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، "إن الرئيس جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم 26 يوليو/تموز".

هذا وناقش رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، مع وفد حكومي أمريكي برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق وتعزيز أمنه وسيادته.

واتفقت واشنطن وبغداد الشهر الماضي، على خطة تتضمن آليات وتوقيتات محددة لاستكمال خروج القوات الأجنبية من العراق.

كما توصل الجانبان خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في السابع من أبريل/نيسان الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.