ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ألمانيا إلى 130 قتيلا وعشرات المفقودين

قتل أكثر من 130 شخصًا في غرب ألمانيا وفقد مئات آخرين، بعد الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت البلاد، فيما تستمر جهود فرق الإنقاذ على نطاق واسع وسط ارتفاع منسوب المياه المتدفقة والانهيارات الأرضية وانقطاع التيار الكهربائي.

وحسبما ذكرت السلطات المحلية، وكما أظهرت الصور المروعة للدمار الذي خلفته الفيضانات في ألمانيا وبلجيكا، وأيضا تأثرت كل من هولندا ولوكسمبورغ بهذه الأمطار الغزيرة، فإن عمليات الإغاثة والبحث عن الضحايا والمفقودين لا تزال مستمرة، وفقا لما نقله موقع قناة "فرانس 24" الفرنسية.

وعانت ألمانيا الغربية من آثار جسيمة جراء هذا الفيضان الذي ضرب بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا أيضا، مما أدى إلى غرق الشوارع والمنازل في المياه الموحلة.

ووقع أسوأ فيضان في ولايتي راينلاند بالاتينات ونورد راين فيستفالن الألمانيتين، حيث جرفت المياه المباني والسيارات. ولقي العشرات من الناس حتفهم.