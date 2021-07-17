وفد دبلوماسي من 10 دول يزور إسرائيل "لإثبات حقها في الدفاع عن نفسها"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفدا من السفراء الأجانب لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، اليوم الجمعة، يبدأ زيارة إلى إسرائيل لمدة أسبوع بمشاركة دبلوماسيين من 10 دول أجنبية.

ويقوم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة وواشنطن، جلعاد إردان، وبرعاية الحركة الصهيونية الأمريكية باستضافة وفد السفراء القادمين من أستراليا والأرجنتين ومملكة البوتان وجمهورية التشيك وجمهورية الدومنيكان والمجر وكينيا وغواتيمالا وأوكرانيا وتونغا، وفقا لما نقلته قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.

وقالت رئيسة الحركة الصهيونية الأمريكية، ديبورا إسحاق: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرعى هذه الزيارة الدبلوماسية بالشراكة مع السفير إردان".

وأضافت: "نأمل أن يخرج المشاركون من التجربة بمنظور أعمق وأكثر واقعية لإسرائيل والتهديدات التي تواجهها، بالإضافة إلى تقدير للثقافة الغنية والمتنوعة لدولة إسرائيل. وتتطلع الحركة الصهيونية الأمريكية إلى تكوين صداقات جديدة ودائمة مع أعضاء الوفد والدول المضيفة".

ومن جهته قال السفير جلعاد إردان: "لا يوجد شيء أقوى من البصر، زيارة إسرائيل تكشف الحقيقة وتترك بصمة على كل من يأتي إلى هنا. لقد حددت هدفًا لنفسي أحمله على إسرائيل أكبر عدد ممكن من السفراء لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتقوية مكانتنا في العالم وإثبات حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وسيقوم الوفد الدبلوماسي "بزيارة الحدود والمجتمعات الشمالية والجنوبية لإسرائيل، والوقوف على الأنفاق التي حفرتها حركة حماس وحزب الله اللبناني، كما سيستمع الوفد إلى إجازات أمنية".