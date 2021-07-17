بدء جولة جديدة من محادثات السلام الأفغانية في الدوحة بين وفدي الحكومة و"طالبان"

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، جولة جديدة من محادثات السلام الأفغانية بين وفدي الحكومة برئاسة عبد الله عبد الله رئيس مجلس المصالحة الوطنية، وحركة "طالبان" المتشددة برئاسة الملا عبد الغني برادار.

وقال نعيم وردك، المتحدث باسم طالبان عبر تويتر: "بدأ الاجتماع الافتتاحي للمحادثات الأفغانية في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت قطر بين وفد الإمارة الإسلامية برئاسة الملا عبد الغني برادار ووفد كابول بتلاوة القرآن الكريم".

وتأتي هذه الجولة من المحاثات الأفغانية في وقت تشهد فيه الساحة الأفغانية مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان (المحظورة في روسيا)، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، في أعقاب استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات "الناتو" من أفغانستان.