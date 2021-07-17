الإكوادور... معلمون يعلنون إضرابا عن الطعام ويطالبون برفع رواتبهم إلى ألف دولار

أعلن معلمون في مدارس الإكوادور، اليوم السبت، إضرابا عن الطعام، احتجاجا على تدني الأجور، مطالبين برفع رواتبهم الشهرية الأساسية إلى 1000 دولار.

ووفقا لنقابة المعلمين في الإكوادور، فإن الإضراب بدأ منذ 5 أيام، مشيرة إلى أن أعدادا أخرى من المعلمين في مختلف أنحاء البلاد ستنضم إلى الإضراب عن الطعام إلى أجل غير مسمى.

В Эквадоре педагоги объявили голодовку, они требуют увеличения зарплатыhttps://t.co/qjH1nDVGDG pic.twitter.com/6K4CnzRgPc — РИА Новости (@rianru) July 17, 2021

وقالت رئيسة النقابة إيزابيل فارغاس في مؤتمر صحفي: "نحن في اليوم الخامس من الإضراب المفتوح عن الطعام، وستنضم مقاطعات كوتوباكسي وسانتو دومينغو وإيمبابورا، إلى هذه الفعالية اعتبارا من يوم الاثنين".

وأضافت أن "العدد الإجمالي للمشاركين في الفعالية بلغ حتى الآن 48 شخصا، بينهم العديد من معلمي المدارس والتلاميذ وأولياء الأمور".

وأوضحت أن "الهدف من الإضراب هو الدفاع عن تعديلات القانون الفيدرالي بشأن التعليم والمطالبة بتعديلات تحدد راتبا أساسيا شهريا قدره 1000 دولار مقابل 800 دولار حاليا".

وأفادت رئيسة النقابة بأنه حتى الآن، تم نقل مشارك واحد فقط في الإضراب إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية.