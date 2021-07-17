مقتل متظاهر خلال احتجاجات بسبب أزمة نقص المياه في إيران

طهران - سبوتنيك. وقال نائب محافظ خوزستان، أميد صبري بور، لوسائل إعلام محلية، إنه "خلال احتجاجات أمس بسبب أزمة المياه في مدينة شادكان في محافظة خوزستان غربي إيران، كان هناك أشخاص مندسين قاموا بإطلاق النار على القوات الأمنية ما أدى إلى مقتل شاب في الثلاثين من عمره".

وأضاف أن "الشرطة قامت بالتعرف على من أطلق النار وتم اعتقال عدد منهم ويجري ملاحقة الفارين".

والليلة الماضية، اندلعت احتجاجات في الشوارع بسبب نقص حاد في المياه في جنوب غرب إيران، إذ تواجه البلاد أسوأ جفاف منذ 50 عاما.

وأظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي محتجين يضرمون النار في إطارات لإغلاق طرق، وشوهدت قوات أمن تحاول تفريق الحشود وسماع دوي بعض الطلقات النارية.

وقبل أسبوعين، قال حميد رضا جانباز، مدير شركة المياه والصرف الصحي الإيرانية، إن من بين 304 مدن تتعرض لتحدي المياه، هناك 101 مدينة إيرانية في حالة حمراء [نقص شديد] من حيث توفر المياه.

وبصـرف النظر عن الجفاف وقلة الأمطار، تظهر الدراسـات الدولية أن جداول المياه الجوفية الإيرانية تم تفريغها بشدة بسبب زيادة الاستهلاك.