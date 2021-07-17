الخارجية الأفغانية: ابنة السفير الأفغاني في إسلام آباد تعرضت للخطف والتعذيب

قالت الخارجية الأفغانية إن ابنة سفيرها لدى باكستان تعرضت للخطف والتعذيب لساعات، موجهة الإدانة للواقعة ومعربة عن قلقها حيال سلامة البعثات الدبلوماسية هناك.

وقال بيان للخارجية الأفغانية، اليوم السبت: "نعلن بأسف شديد أن ابنة السفير الأفغاني في إسلام آباد، نجيب الله علي خيل، قد اختطفت وتعرضت للتعذيب الشديد على أيدي مجهولين في طريقها إلى ديارها".

وتابع البيان أن "السيدة علي خيل الآن في المستشفى تحت الرعاية الطبية بعد إطلاق الخاطفين سراحها".

اعلامیهٔ وزارت امور خارجه در پیوند به اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد

۲۶ سرطان ۱۴۰۰

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وأضاف بيان الخارجية الأفغانية: "تدين وزارة الخارجية بشدة هذا العمل الشنيع، وتعرب عن قلقها العميق بشأن سلامة وأمن الدبلوماسيين وعائلاتهم وموظفي البعثات السياسية والقنصلية الأفغانية في باكستان".

ودعت حكومة باكستان إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لضمان الأمن الكامل للسفارة والقنصلية الأفغانية وحصانة دبلوماسيي البلاد وأسرهم، وفقًا للمعاهدات والالتزامات الدولية، والتعرف على الجناة ومحاكمتهم في أقرب وقت".