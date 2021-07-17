شاب يسب ماكرون ويتهمه بالإلحاد خلال زيارته لإحدى الكنائس... فيديو

ألقت قوات الأمن الفرنسية القبض على شاب تعدى لفظيا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لإحدى الكنائس في إطار جولة انتخابية.

وظهر ماكرون في مقطع فيديو، تم نشره من قبل العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، واقفا بين حشد من مؤيديه بباحة كنيسة "سيدة لورد" مستمعا لأناشيد دينية.

🇫🇷 FLASH - "Honte à vous Monsieur le Président !" : un homme a été interpellé par le service d’ordre d’Emmanuel #Macron lors de sa visite à #Lourdes après l’avoir invectivé. #foutagedegueule #manif17juillet #PassSanitaireDeLaHonte pic.twitter.com/tIr4zVUN4y — War killeur (@war_killeur) July 17, 2021

وأثناء ذلك، يظهر شاب يصيح قائلا "عار عليك.. إنها فضيحة.. أنت ملحد، ليس لديك سبب لتكون هناك".

وعلى الفور تدخلت قوات الأمن الموجودة في المكان ليتم إبعاده بعنف والقبض عليه للتحقيق معه.

Au Sanctuaire de Lourdes, vendredi 16 juillet, un homme a vivement interpellé @EmmanuelMacron, qu’il a traité d’«athée primaire», avant d’être violemment évacué par le service d’ordre du site et les équipes de sécurité du président.



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وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها بالنسبة لماكرون خلال جولاته الانتخابية تحضيرا لانتخابات الرئاسة العام المقبل، حيث تعرض في جولته الأولى في منطقة لادروم الفرنسية، في 8 حزيران/ يونيو الماضي، إلى صفعة على وجهه من أحد الشبان.

À peine arrivé, il est pris à partie par un homme qui lui crie "honte à vous ". Une dame a chuté au sol et les secours ont été appelés. pic.twitter.com/TIN8FbUlU0 — Nlle Rép Pyrénées (@nrpyrenees) July 16, 2021

كما تعرض لموقف آخر، عندما كان وزيرا للاقتصاد، حيث قام متظاهرون معادون لقانون العمل برشقه بالبيض في مونتروي في 6 حزيران/ يونيو 2016.

وعندما كان مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية في عام 2017، ألقي البيض على وجهه في معرض الزراعة، وقال آنذاك إنه "جزء من الفولكلور".