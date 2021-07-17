صحيفة: إسرائيل تخطط للهجوم على منشآت نووية إيرانية

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت " العبرية، أن هناك استعدادات أولية لتنفيذ بعض خطط الهجوم التي أعدتها هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بقيادة أفيف كوخافي، مشيرة إلى أن الاستعدادات تجري تحت قيادة وزير الدفاع بيني غانتس، ومسؤولين بارزين في الخارجية الإسرائيلية ووزير المالية.

وأوضحت الصحيفة، أن "النقاشات تأتي في ضوء أنه، في العامين الماضيين، طورت إيران وسرعت عمليات تخصيب اليورانيوم والمواد الانشطارية المتراكمة بدرجات متفاوتة من التخصيب، وهو ما يقربها من صنع القنبلة النووية"، واصفة النقاشات بأنها ليست مجرد أحاديث.

وكان الجيش الإسرائيلي طالب حكومة بلاده بزيادة الميزانية المخصصة من أجل تعزيز قدرته على مواجهة إيران.

وأفاد موقع "آي 24" بأن الطلب تم تقديمه في إطار المناقشات الأولية مع موظفي وزارة المالية بشأن الميزانية التي تسعى الحكومة الجديدة لإقرارها في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن تلك المناقشات جرت في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل الاستعداد لاحتمال انهيار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا، والتي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي متعدد الأطراف.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن التهديد الأكبر لتل أبيب، هو حيازة طهران للسلاح النووي، داعيا إلى الاستعداد لهذا السيناريو. جاء ذلك خلال استعراضه التحديات والفرص التي تواجه إسرائيل في هذه المرحلة، التي قال عنها إنها تشهد "تغيرا جذريا" للشرق الأوسط.