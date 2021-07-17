محققون صينيون يزورون موقع انفجار حافلة في باكستان

زار وفد من محققين صينيين، اليوم السبت، موقع انفجار حافلة في باكستان، قتل فيه 13 شخصا بينهم 9 صينيين، الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الباكستانية، لم يصرح باسمه، إنه من المتوقع أن يقضي المحققون الصينيون ما يصل إلى أربع ساعات في الموقع لدراسته عن كثب، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأكد مسؤولان حكوميان كبيران الزيارة أيضًا للوكالة، فيما لم ترد وزارة الخارجية الباكستانية وجناح العلاقات العامة بالجيش على الفور على طلبات للتعليق حول ذلك.

ووصفت بكين ما حدث في البداية بأنه هجوم بالقنابل، لكنها تراجعت عن التأكيد بعد أن صرحت باكستان بأنه كان حادثا. وقالت بكين في وقت لاحق إنها سترسل فريقا للمساعدة في التحقيق في الأمر بالاشتراك مع باكستان.

وأدى الانفجار الذي وقع في شمال غرب باكستان، الأربعاء الماضي، إلى اندفاع الحافلة فوق واد. وألقت باكستان باللوم في البداية على عطل ميكانيكي، لكنها قالت في وقت لاحق إنه تم العثور على آثار للمتفجرات ولا يمكن استبعاد العمل الإرهابي.