أفغانستان تستدعي السفير الباكستاني للاعتراض على اختطاف ابنة سفيرها في إسلام آباد

قالت أفغانستان، اليوم السبت، إنها استدعت سفير باكستان للاعتراض على واقعة اختطاف وتعذيب ابنة السفير الأفغاني في إسلام آباد، نجيب الله علي خيل.

كابول - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الأفغانية أنها استدعت سفير جمهورية باكستان الإسلامية في كابول، السيد منصور أحمد خان، وأعلنت "احتجاجها الشديد على اختطاف ابنة سفير أفغانستان لدى إسلام آباد".

وبحسب البيان، "طلبت وزارة الخارجية من السيد خان نقل أعمق احتجاج وقلق حكومة أفغانستان إلى وزارة الخارجية وحكومة باكستان بشأن هذا الحدث المأساوي، ودعت وزارة الخارجية صراحة الحكومة الباكستانية إلى اتخاذ إجراءات فورية للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة ومعاقبتهم، وفقًا للاتفاقيات الدولية، لضمان الأمن والحصانة الكاملين للدبلوماسيين الأفغان وعائلاتهم".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن ابنة سفيرها لدى باكستان تعرضت للخطف والتعذيب لساعات، موجهة الإدانة للواقعة ومعربة عن قلقها حيال سلامة البعثات الدبلوماسية هناك.