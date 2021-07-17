ميركل تزور مناطق الفيضانات غربي ألمانيا

تزور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، غدا الأحد، المناطق التي ضربتها الفيضانات في بلادها مخلفة عشرات القتلى ومئات المفقودين.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس"، في وقت تجاوزت فيه آخر حصيلة للفيضانات التي اجتاحت غرب ألمانيا 130 قتيلا.

من جانبها ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ميركل، التي يصادف اليوم السبت 17 يوليو/ تموز عيد ميلادها الـ 67، ستزور غدا الأحد المناطق التي تضررت من الفيضانات في ولاية راينلاند بالاتينات.

وقالت إن الهدف من الزيارة المرتقبة هو استكشاف مدى الضرر الذي لحق جراء الفيضان بمنطقة إيفيلدورف شولد أكثر الأماكن المتضررة من الكارثة في الولاية.

وأوضحت أن مالو دراير حاكم راينلاند بالاتينات سيرافق ميركل في زيارتها.

وكانت المستشارة الألمانية، قد أعربت الخميس خلال زيارتها لواشنطن عن صدمتها من الدمار الذي خلفته الفيضانات القاتلة في غربي ألمانيا.

وقتل أكثر من 130 شخصًا في غرب ألمانيا وفقد مئات آخرين، بعد الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت البلاد، فيما تستمر جهود فرق الإنقاذ على نطاق واسع وسط ارتفاع منسوب المياه المتدفقة والانهيارات الأرضية وانقطاع التيار الكهربائي.

وعانت مناطق بغرب ألمانيا من آثار جسيمة جراء هذا الفيضان الذي ضرب بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا أيضا، مما أدى إلى غرق الشوارع والمنازل في المياه الموحلة.

وتستعد ميركل التي تحكم ألمانيا منذ 15 عاما، لمغاردة المسرح السياسي أواخر العام الجاري، بعدما أعلنت قبل عامين نيتها فتح الطريق أمام الجيل الجديد لقيادة البلاد.