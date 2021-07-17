باكستان: توجيه حكومي بالتعامل مع حادثة اختطاف ابنة السفير الأفغاني كأولوية قصوى

وجه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم السبت، باستخدام كافة الموارد للتحقيق في حادثة اختطاف ابنة السفير الأفغاني.

كابول- سبوتنيك . وقال وزير الداخلية الباكستاني، الشيخ رشيد أحمد، إن رئيس الوزراء عمران خان، وجه باستخدام كافة الموارد للتحقيق في حادثة اختطاف ابنة السفير الأفغاني والتعامل معها كأولوية قصوى".

وكانت أفغانستان، قد أعلنت أنها استدعت سفير باكستان للاعتراض على واقعة اختطاف وتعذيب ابنة السفير الأفغاني في إسلام آباد، نجيب الله علي خيل. وأعلنت "احتجاجها الشديد على اختطاف ابنة سفير أفغانستان لدى إسلام آباد".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن ابنة سفيرها لدى باكستان تعرضت للخطف والتعذيب لساعات، موجهة الإدانة للواقعة ومعربة عن قلقها حيال سلامة البعثات الدبلوماسية هناك.