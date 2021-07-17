مزايا جديدة من "فيسبوك"... مليار دولار لجذب صناع المحتوى

كشفت إدارة شركة "فيسبوك" عن خطة جديدة لجذب "صانعي المحتوى" إلى قائمة خدماتها المتعددة، مشيرة إلى رصد مليار دولار لصناع المحتوى على مدار السنة ونصف السنة.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فإنه سيتم منح الأموال لـ"صناع المحتوى" الذين يستخدمون تطبيقات الشركة بعدة طرق بحسب كل تطبيق يتم استخدامه.

البداية مع تطبيق "فيسوك"، إذ يتيح لصانع المحتوى الحصول على مكافأة مالية لقاء عرض إعلانات خلال عمليات البث المباشر أو تصوير مقاطع فيديو خاصة به.

وعن صناع المحتوى في تطبيق "انستغرام"، تقول الشركة إنه بإمكانهم كسب الأموال مقابل الإعلانات عبر مقاطع فيديو IGTV الخاصة بهم، أو تلقي "الإكراميات" في البث المباشر أو إنشاء مقاطع فيديو شائعة عبر Reels.

ونوّهت مصادر الشركة بأن إتاحة الأموال حالياً لصناع المحتوى تتم على أساس الدعوة فقط، مشيرة إلى أنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن الخيارات الجديدة بأماكن مخصصة في كل تطبيق على حدة.

الهدف

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، عن الهدف من الخطة، بأن يكون "فيسبوك" أفضل المنصات لملايين صناع المحتوى لجني الأموال، منوهاً بأنه سيتم صرفها بحلول نهاية 2022.

مؤخراً، عرضت تطبيقات شهيرة مثل "تيك توك"، و"سناب شات"، دفع أموال لصناع المحتوى بشكل مباشر مقابل نشر مقاطع فيديو ناجحة عبر منصاتها، لتسجل "فيسبوك" خطوة جريئة في الوقت الحالي تجاه هذه الفئة من الناشطين.

"المال الأزرق"

مصادر مختصة بعلوم التكنولوجيا، بينت أن مبادرة "فيسبوك" تؤطر المال على أنه مكافأة لاستكمال الأنشطة والأهداف بدلاً من التركيز على منتج واحد، مشيرة إلى استثمار النقود لتوفير الخدمات في نفس الوقت، ما يميز الشركة برؤية تنافسية جديدة من الشركات الأخرى.

المصادر أشارت إلى تقديم "الموقع الأزرق"، طرقاً مختلفة لجذب صناع المحتوى بالحصول على الأموال وبعض الميزات، مثل Reels، قد لا تدفع لصناع المحتوى، مقابل إعلانها لن تأخذ عمولة من صناع المحتوى حتى عام 2023.

في حين ذكرت المصادر أن تطبيق "سناب شات" دفع مليون دولار يومياً لصناع المحتوى بعد إطلاق Spotlight في شهر نوفمبر حتى مايو الماضي، لتواصل دفع الملايين شهرياً بحسب مسؤولين من الشركة.

ويرى مختصون في العلوم الرقمية، أن "فيسبوك" تفكر جدياً في تحويل صناعة المحتوى إلى مصدر دخل جديد لإيرادات الشركة، في حال تمت المبادرة بنجاح وعلى نطاق واسع.