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    قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021

    إيران تتخذ قرارا جديدا بشأن حدودها المشتركة مع باكستان

    © AFP 2021 / Iranian Army office
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    قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء بار افتخار، إن عمليات تسييج الحدود المشتركة بين بلاده وإيران مستمرة، وعلى وجه السرعة.

    وجاء في تقرير لوكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريحات القائد العسكري الباكستاني جاءت خلال لقاء صحفي بشأن تداعيات ما بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

    جندي تابع لقوات الأمن الأفغانية على متن مركبة عسكرية بمدينة باغرام في أفغانستان إثر انسحاب القوات الأمريكية منها.
    © AFP 2021 / MOHAMMAD ISMAIL
    الجيش الأفغاني يشن هجوما على طالبان لاستعادة معبر حدودي مع باكستان

    وذكر بار افتخار أن بلاده تحاول التصدي للعناصر الإرهابية على الشريط الحدودي المتعلق بالحدود الغربية الباكستانية مع أفغانستان، مشيرا إلى أن وجود تعزيزات أمنية رصدها الجيش الباكستاني على الحدود المشتركة مع دول الجوار، تتضمن استخدام منظومات المراقبة الحديثة، والتي تهدف إلى منع التسلل إلى أراضيه.  

    وشدد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء بار افتخار، على أن بلاده ترصد بدقة كل التطورات الحالية في أفغانستان، وبأنها تسمح باستخدام أراضيها على حساب دول الجوار.

    وفي سياق متصل، شن الجيش الأفغاني، أمس الجمعة، هجوما على مسلحي حركة "طالبان" لاستعادة معبر رئيسي على الحدود مع باكستان، حيث اشتبكت القوات الأفغانية مع مسلحين من الحركة بعدما شنت عملية لاستعادة معبر سبين بولداك الحدودي الرئيسي مع باكستان.

    يذكر أن طالبان قد سيطرت على المعبر في وقت سابق، وهو يعتبر أحد أهم المعابر من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للحركة، إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة طالبان منذ عقود، وينتشر عدد غير معروف من المسلحين الذين يُرسلون إلى أفغانستان للقتال. وفقا للموقع.

    وأعلن مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية أن قوات الأمن استعادت السيطرة على المعبر بعدما استولت عليه "طالبان" لفترة وجيزة.

    وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

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