إيران: نقدم لقاح كورونا للشعوب المستضعفة بعد سد احتياجات البلاد

ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، عن علي فدوي أن بلاده ستقدم لقاح "نورا" الإيراني المضاد لكورونا، والذي يتم تصنيعه محليا، منحة للشعوب المستضعفة، على أن يتم هذا الأمر ويكمل بعد سد احتياجات البلاد من اللقاح نفسه.

