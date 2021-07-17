إيران: نقدم لقاح كورونا للشعوب المستضعفة بعد سد احتياجات البلاد

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي فدوي، اليوم السبت، إن بلاده ستقدم لقاح كورونا للشعوب المستضعفة بعد سد احتياجات البلاد.

ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، عن علي فدوي أن بلاده ستقدم لقاح "نورا" الإيراني المضاد لكورونا، والذي يتم تصنيعه محليا، منحة للشعوب المستضعفة، على أن يتم هذا الأمر ويكمل بعد سد احتياجات البلاد من اللقاح نفسه.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation روحاني: لدى إيران إمكانات لتطعيم نصف مليون مواطن يوميا

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني أثناء مراسم افتتاح مركز "نور" الوراثي المتعدد التخصصات، وهو المركز الطبي التابع لجامعة بقية الله للعلوم الطبية، مؤكدا أن الحرس الثوري لبلاده يبذل قصارى جهده، بغرض إحراز المزيد من التقدم في علم الوراثة، بدعوى جلبه الكثير من الخيرات، مشيرا إلى أن إيران تولي الاهتمام البلاغ بعلم الوراثة.

وفي السياق نفسه، سبق للرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، أن صرح في العاشر من الشهر الجاري، بأن لدى بلاده إمكانات تجعلها قادرة على تطعيم نصف مليون مواطن يوميا.

سبق أن قال مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا رئيسي، مطلع الشهر الجاري، إنه خلال الأسابيع الستة القادمة سيصل طهران نحو 9 ملايين جرعة من لقاح "كورونا"، وبأنه في الوقت الحالي سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن هناك 6 لقاحات مضادة لكورونا يتم تطويرها في البلاد، منها لقاح "بركت" الذي حصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، وتلقاه قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي.

وشدد على أن لقاح "باستور" المحلي سيحصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، كما سيحصل لقاح "رازي" على الترخيص الطارئ في غضون شهر أو شهرين.