فيسبوك يرد على اتهام الرئيس الأمريكي للمنصة بـ"قتل الناس" 

قال موقع فيسبوك، اليوم السبت، إنه لا ينبغي إلقاء اللوم علينا في فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهداف عملية التلقيح، وذلك ردا على اتهام الرئيس الأمريكي لهم بقتل الناس عبر انتشار المعلومات المضللة.

ودافعت منصة التواصل الاجتماعي عن نفسها ضد تأكيد الرئيس الأمريكي الأمريكي جو بايدن بأن المنصة "تقتل الناس" من خلال السماح للمعلومات الخاطئة حول لقاحات فيروس كورونا بالانتشار، قائلة إن "الحقائق تروي قصة مختلفة".

وقال فيسبوك في منشور مدونة للشركة بقلم جاي روزن، نائب رئيس الشركة: "تُظهر البيانات أن 85 ٪ من مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة قد تلقوا أو يريدون تلقي اللقاح ضد وباء كوفيد-19.

وأضاف البيان: "كان هدف الرئيس بايدن أن يتم تطعيم 70 ٪ من الأمريكيين بحلول الرابع من تموز/ يوليو"، مشيرا إلى أن: "لم يكن فيسبوك هو السبب وراء تفويت هذا الهدف".

We employed similar tactics in the UK and Canada, which have similar rates of Facebook usage to the US, and those countries have achieved more than 70% vaccination of eligible populations. This all suggests there’s more than Facebook to the outcome in the US. — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) July 17, 2021

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي من وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إنهم "يقتلون الناس" من خلال انتشار المعلومات المضللة عن وباء كورونا.

وقال بايدن ردا على سؤال من أحد المراسلين حول الدور المزعوم لـ"مواقع مثل فيسبوك" في نشر الأكاذيب حول والوباء واللقاح المضاد له: "إنهم يقتلون الناس"، مضيفا: "الوباء الوحيد الذي لدينا هو بين غير الملقحين".

يشار إلى أن البيت الأبيض يزيد من ضغوطه على مواقع التواصل الاجتماعي للتصدي للمعلومات المضللة.