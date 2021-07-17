الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة للعودة إلى المفاوضات النووية في فيينا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن واشنطن مستعدة للعودة إلى فيينا من أجل عودة متبادلة للاتفاق النووي حال اتخاذ إيران القرار الضروري.

وقال بيان للخارجية الأمريكية إن تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني عن المحادثات النووية تهدف للتهرب من اللوم عن الأزمة الحالية.

وأضاف البيان أن تصريحات المسؤول الإيراني عن أمريكيين محتجزين بإيران تهدف لتعزيز الأمل لدى عائلاتهم مؤكدة أنه لم يجر التوصل لاتفاق بعد.

وفي وقت سابق، السبت، قال عباس عراقجي كبير المفاوضين النوويين في إيران، نائب وزير الخارجية إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي تستضيفها فيينا يجب أن تنتظر إلى أن تبدأ إدارة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي عملها.

وأضاف "نحن في مرحلة انتقالية حيث يجري انتقال ديمقراطي للسلطة في عاصمتنا. لذلك من الواضح أنه يتعين على محادثات فيينا انتظار إدارتنا الجديدة".

وقال عراقجي على تويتر إنه يتعين على الولايات المتحدة وبريطانيا الكف عن الربط بين الإفراج عن السجناء والاتفاق النووي.

وأضاف "قد يتم الإفراج عن عشرة سجناء من كل الأطراف غدا إذا نفذت أمريكا وبريطانيا الشق الخاص بهما في الاتفاق".

يشار إلى أن المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة حول إحياء اتفاق 2015 متوقفة منذ انتهاء الجولة الأخيرة في 20 يونيو/ حزيران.