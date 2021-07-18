مالي... اختطاف ثلاثة صينيين وموريتانيين اثنين في هجوم مسلح

أعلنت القوات المسلحة المالية، السبت، اختطاف ثلاثة مواطنين صينيين وموريتانيين اثنين يعملون في شركات بناء قرب الحدود مع موريتانيا.

وقال الجيش في بيان عبر موقع تويتر إن هجوما على موقع على بعد 55 كيلومترا من بلدة كوالا في جنوب غرب البلاد دمر أيضا معدات بناء، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

5 Pick-up des entreprises ont été emportés et 5 personnels dont 3 chinois et 2 Mauritaniens ont été également enlevés. Des poursuites sont engagées contre les assaillants par les #FAMa en postes à MOURDIAH et Kwala. — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) July 17, 2021

ويعاني الجيش المالي من هجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" والذين سيطروا على أجزاء من شمال مالي منذ عام 2012.

ورغم التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لا تزال مناطق بأكملها شمال ووسط مالي خارج السيطرة.